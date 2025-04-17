Анастрозол-Виста (Anastrozolе-Vista)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
541,10
Экономия при брони: -93,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
531,10
Экономия при брони: -83,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
271,98
Экономия при брони: -47,84 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
640,61
Экономия при брони: -74,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
595,98
Экономия при брони: -29,55 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management