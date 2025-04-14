Анастрозол-Виста (Anastrozolе-Vista)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
615,48
Экономия при брони: -95,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
521,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
521,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
521,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
607,96
Экономия при брони: -31,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
545,30
Экономия при брони: -25,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
558,25
Экономия при брони: -38,93 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
548,73
Экономия при брони: -29,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
545,59
Экономия при брони: -25,69 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
521,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
521,30 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
521,30 грн