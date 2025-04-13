Анастрозол-Виста (Anastrozolе-Vista)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
515,30
Экономия при брони: -60,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
548,26
Экономия при брони: -77,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
555,76
Экономия при брони: -84,93 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
531,10
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
558,34
Экономия при брони: -77,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
279,37
Экономия при брони: -38,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
560,68
Экономия при брони: -64,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
515,40
Экономия при брони: -60,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
565,25
Экономия при брони: -36,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн