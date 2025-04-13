Анастрозол-Виста (Anastrozolе-Vista)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 477 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
540,00
Экономия при брони: -74,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
530,16
Экономия при брони: -61,85 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
515,32
Экономия при брони: -47,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
559,79
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
270,64
Экономия при брони: -26,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
693,95
Экономия при брони: -72,28 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
567,67
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Mistral Capital Management
529,70 грн