как и другие симпатомиметики, ксилометазолин следует применять с осторожностью у пациентов, у которых при применении адренергических препаратов возникают побочные реакции, проявляющиеся бессонницей, головокружением, тремором, аритмиями или повышением АД.

Пациенты, которым требуется постоянное лечение ксилометазолином, могут применять этот препарат более длительный период только под пристальным клиническим наблюдением, так как существует риск атрофии слизистой оболочки носа.

В случае повторного применения ксилометазолина существует риск возникновения тахифилаксии и ятрогенного ринита.

Повторные и/или длительные инстилляции могут вызвать системную абсорбцию ксилометазолина в количествах, обусловливающих системные побочные реакции.

Ксилометазолин следует применять с осторожностью и только, если терапевтический эффект превышает потенциальный риск у пациентов, принимающих ингибиторы МАО, антидепрессанты или другие препараты, которые могут повышать АД, пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как заболевания коронарных артерий, АГ), феохромоцитомой, нарушениями обмена веществ (например гипертиреозом, сахарным диабетом, порфирией).

Противоотечные симпатомиметики могут привести к реактивной гиперемии слизистой оболочки носа, особенно после длительного лечения или при применении высоких доз. Повторное или постоянное применение этого препарата может привести к конгестивному синдрому отмены и сужению верхних дыхательных путей. Это может проявляться хронической гиперемией слизистой оболочки носа (что может в дальнейшем привести к атрофическому риниту). В случаях заболевания средней степени тяжести применение препарата в один из носовых ходов может быть приостановлено или, как альтернатива, не вводиться в оба носовых хода до снижения интенсивности симптомов для того, чтобы частично сохранить проходимость носовых проходов.

Мультигрип Назаль содержит бензалкония хлорид. Это раздражающее вещество, которое может вызвать нежелательные реакции.

Мультигрип Назаль спрей содержит сорбит. Пациентам с редкими наследственными состояниями непереносимости фруктозы не следует применять этот препарат.

Из соображений гигиены и во избежание инфекций каждый флакон должен использоваться только одним лицом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат нельзя применять в период беременности из-за потенциального сосудосуживающего эффекта. Доказательства любого нежелательного влияния на младенцев отсутствуют. Однако неизвестно, проникает ли ксилометазолин в грудное молоко, поэтому необходимо соблюдать осторожность, а Мультигрип Назаль во время кормления грудью следует применять только по назначению врача.

Фертильность. Надлежащие данные о влиянии препарата Мультигрип Назаль на фертильность отсутствуют. Поскольку системная экспозиция ксилометазолина гидрохлорида очень низкая, вероятность влияния на фертильность крайне мала.

Дети. Мультигрип Назаль, капли и спрей назальный, р-р 0,05%. Для лечения детей в возрасте 2–12 лет. Противопоказан детям в возрасте до 2 лет.

Мультигрип Назаль, капли и спрей назальный, р-р 0,1%. Для лечения детей в возрасте от 12 лет. Противопоказан детям до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Длительное лечение или применение ксилометазолина в высоких дозах повышает риск развития побочных реакций со стороны ЦНС и сердечно-сосудистой системы. Если возникают такие эффекты, то это может негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.