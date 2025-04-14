Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Днепр
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
149,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Старозаводская, 1
9.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
9.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
146,36
Экономия при брони: -10,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
11.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
155,81
Экономия при брони: -8,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
21.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
26.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 62
26.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 3
26.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13
28.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 19
28.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 34
29.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
32.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 69
33.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG