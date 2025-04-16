Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
130,18
Экономия при брони: -8,70 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
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Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
62.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 2-А
76.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
84.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG