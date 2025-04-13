Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
148,43
Экономия при брони: -22,56 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
148,43
Экономия при брони: -22,56 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
127,66
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
160,31
Экономия при брони: -4,81 грн
1 социальна аптека
Киев, ул. Константиновская, 21
2.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
133,51
Экономия при брони: -4,01 грн