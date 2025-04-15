Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
147,46
Экономия при брони: -8,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
157,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
149,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
9.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
10.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
65.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
149,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
66.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
149,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
66.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
66.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 27/30
67.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
67.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
149,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Старозаводская, 1
72.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
72.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Delta Medical Promotions AG