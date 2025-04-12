2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде по 1/3 стакана 4 раза в сутки за 20–30 мин до еды.

Курс лечения 10–14 дней, перерыв между курсами лечения — 10 дней.

Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.