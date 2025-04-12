Фитоседан (Phitosedan)
Фитоседан инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит пустырника травы (Leonuri herba) 250 мг, душицы травы (Origani herba) 250 мг, тимьяна травы (Thymi serpylli herba) 250 мг, валерианы корневищ с корнями (Valerianae rhizomata cum radi (Meliloti herba) 80 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с беловатыми, беловато-желтыми, розовато-фиолетовыми, коричневато-фиолетовыми вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Снотворные и седативные препараты. Код ATС N05C M.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает седативное (успокаивающее), спазмолитическое действие, уменьшает возбудимость центральной нервной системы.
Показания
Повышенное нервное возбуждение, нарушение сна (бессонница), нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, функциональные спазмы пищеварительного тракта — в составе комплексной терапии.
Противопоказания
Повышенная секреция желудочно-кишечного тракта, тяжелые заболевания печени и почек, гипотензия, брадикардия, депрессия. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает действие снотворных средств, этанола, сердечных гликозидов, анальгетиков, анксиолитиков, антигипертензивных препаратов и других лекарственных средств, подавляющих ЦНС.
Способ применения и дозы
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.
Принимать в теплом виде по 1/3 стакана 4 раза в сутки за 20–30 мин до еды.
Курс лечения 10–14 дней, перерыв между курсами лечения — 10 дней.
Перед применением настой взболтать.
Приготовленный настой хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.
Дети
Препарат не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, изжога, рвота, диарея). При появлении нежелательных симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.