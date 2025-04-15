Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,66
Экономия при брони: -2,78 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,10
Экономия при брони: -5,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
80,06
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
69,24
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
90,69
Экономия при брони: -5,33 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,96
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,86
Экономия при брони: -5,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,97
Экономия при брони: -4,24 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group