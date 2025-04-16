Николаев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,72
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,50
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,54
Экономия при брони: -4,54 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,22
Экономия при брони: -6,15 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,39
Экономия при брони: -6,41 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group