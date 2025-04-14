Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,04
Экономия при брони: -3,12 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,52
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,46
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,71
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,20
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,38
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,27
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,70
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,29
Экономия при брони: -6,11 грн