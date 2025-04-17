Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,22
Экономия при брони: -5,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,91
Экономия при брони: -17,27 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,43
Экономия при брони: -5,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group