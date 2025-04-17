Киев
Фитоседан (Phitosedan)

Фитоседан (Phitosedan)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,22
Экономия при брони: -5,30 грн
93,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
61,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
52,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
43,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,09 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,91
Экономия при брони: -17,27 грн
67,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
70,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,43
Экономия при брони: -5,54 грн
80,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,09 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
44,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
49,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,72 грн
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