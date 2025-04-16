Киев
Фитоседан (Phitosedan)

Фитоседан (Phitosedan)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 53 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,85
Экономия при брони: -13,98 грн
70,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,23
Экономия при брони: -7,07 грн
78,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,17 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,17 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,77 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
70,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,09 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
58,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,21
Экономия при брони: -25,53 грн
58,68 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Фитоседан сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,11
Экономия при брони: -5,14 грн
93,97 грн
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