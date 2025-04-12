Фармакодинамика.

Механизм действия

Кофеин структурно связан с метилксантинами теофиллином и теобромином. Большинство его эффектов связано с антагонизмом аденозиновых рецепторов подтипов А1 и А2А, что продемонстрировано анализами связывания рецепторов и наблюдается при концентрациях, примерно равных терапевтическим концентрациям при данных показаниях.

Фармакодинамические эффекты

Основным действием кофеина является стимуляция центральной нервной системы. Она является основой действия кофеина при апноэ у недоношенных новорожденных и имеет несколько механизмов воздействия, включая:

стимуляцию центров дыхания;

увеличение минутного объема вентиляции легких;

снижение порога содержания углекислоты в крови;

повышение реагирования на содержание углекислоты в крови;

повышение тонуса скелетных мышц;

снижение диафрагмальной усталости;

повышенный темп метаболизма;

повышенное потребление кислорода.

Терапевтическая эффективность и безопасность

Терапевтическая эффективность кофеина цитрата была оценена в ходе многоцентрового рандомизированного двойного слепого исследования, в котором сравнивали действие кофеина цитрата с плацебо у 85 недоношенных новорожденных (гестационный возраст 28 — 33 недель), имевших апноэ недоношенных новорожденных. Дети получали внутривенно ударную дозу кофеина 20 мг/кг. Затем внутривенно или перорально (через зонд для кормления) вводилась ежедневная поддерживающая доза 5 мг/кг в течение 10–12 дней. Протокол позволял принятие неотложных мер с терапией кофеина цитратом в случае, если апноэ оставалось неконтролируемым. В этом случае дети получали повторную ударную дозу кофеина 20 мг/кг после 1-го дня терапии до 8-го дня.

Количество дней без апноэ при терапии кофеина цитратом была больше (3,0 дня против 1,2 дня при применении плацебо, р = 0,005); также процент пациентов, не имевших апноэ в течение 8 и более дней, был выше (22% при применении кофеина против 0% при применении плацебо).

В ходе недавно проведенного многоцентрового плацебо-контролируемого (n = 2006) исследования были изучены краткосрочные и долгосрочные (18–21 месяц) показатели недоношенных новорожденных, получавших терапию кофеина цитратом. Пациенты в рандомизированном порядке получали внутривенную ударную дозу кофеина цитрат 20 мг/кг, после чего ежедневно получали поддерживающую дозу 5 мг/кг. В случае сохранения апноэ ежедневная поддерживающая доза могла быть увеличена до максимума — 10 мг/кг. Корректировка поддерживающей дозы осуществлялось еженедельно в зависимости от изменений массы тела, доза могла вводиться перорально в случае, если пациент находился на полном энтеральном кормлении. В результате терапии кофеином происходило снижение показателя бронхопульмональной дисплазии [относительный риск (95% ДИ) 0,63 (от 0,52 до 0,76)] и повышение показателей выживаемости без нарушений неврологического развития [относительный риск (95% ДИ) 0,77 (от 0,64 до 0,93)].

Влияние кофеина на показатели смертности и инвалидизации зависело от степени респираторной поддержки, в которой нуждались новорожденные, и демонстрировало положительный эффект у новорожденных, которые его получали [относительный риск (95% ДИ) смертности и инвалидизации — см. таблицу 1].

Таблица 1

Смертность и инвалидизация в группе с респираторной поддержкой до начала исследования

Подгруппа Относительный риск (95% ДИ) Без поддержки 1,32 (от 0,81 до 2,14) Неинвазивная поддержка 0,73 (от 0,52 до 1,03) Эндотрахеальная трубка 0,73 (от 0,57 до 0,94)

Фармакокинетика.

Кофеина цитрат диссоциирует в водном растворе. Цитратная группа быстро метаболизируется при инфузии или пероральном введении.

Всасывание

Действие кофеина в составе кофеина цитрата наступает в течение нескольких минут после начала инфузии. После перорального введения 10 мг кофеина на 1 кг массы тела недоношенным новорожденным пиковая концентрация кофеина в плазме (Cmax) колеблется от 6 до 10 мг/л, а среднее время достижения максимальной концентрации (tmax) — от 30 минут до 2 часов. Степень всасывания не зависит от состава смеси для кормления, но tмакс может увеличиваться.

Распределение

Кофеин быстро попадает в мозг после введения кофеина цитрата. Концентрация кофеина в спинномозговой жидкости недоношенных новорожденных примерно равна концентрации в плазме. Средний объем распределения (Vd) кофеина у новорожденных (0,8–0,9 л/кг) является несколько более высоким, чем у взрослых пациентов (0,6 л/кг). Данные о связывании протеинов плазмы у новорожденных и младенцев отсутствуют. У взрослых средний показатель связывания протеинов плазмы in vitro, как сообщается, составляет 36%.

Кофеин проникает через плаценту в кровоток плода и выделяется в грудное молоко матери.

Биотрансформация

Метаболизм кофеина у недоношенных новорожденных является очень ограниченным из-за недостаточного развития печеночной ферментной системы, и большая часть действующего вещества выводится с мочой. Печеночный цитохром Р450 1А2 (CYP1A2) участвует в биотрансформации кофеина у лиц старшего возраста.

Имеются сообщения о взаимной конверсии между кофеином и теофиллином у недоношенных новорожденных; уровень кофеина составляет около 25% уровня теофиллина после введения теофиллина и ожидается, что около 3–8% введенного кофеина конвертируется в теофиллин.

Выведение

У новорожденных в раннем возрасте выведение кофеина происходит значительно медленнее, чем у взрослых в связи с недостаточно развитой функцией печени и/или почек. У новорожденных клиренс кофеина почти полностью происходит за счет почечного выведения. Средняя продолжительность полувыведения (t1/2) доли кофеина, которая выводится в неизмененном виде с мочой (Ае), у новорожденных обратно пропорциональна гестационному возрасту. У новорожденных t1/2 составляет примерно 3–4 дня, а Ае составляет примерно 86% (в течение 6 дней). На девятом месяце жизни метаболизм кофеина приближается к показателям взрослого человека (t1/2 = 5 часов, Ае = 1%).

Исследования фармакокинетики кофеина у новорожденных с печеночной или почечной недостаточностью не проводились.

При наличии значительных поражений печени, учитывая значительный потенциал к кумуляции, необходимо снижать ежедневную поддерживающую дозу в зависимости от показателей уровня кофеина в крови. У недоношенных новорожденных с холестатическим гепатитом был выявлен более длительный период полувыведения кофеина при увеличении концентрации кофеина в плазме сверх нормы колебаний, поэтому дозировка для таких пациентов требует особой осторожности.