Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5680,20
Экономия при брони: -327,10 грн
5353,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
380.7 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
2156,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5624,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5399,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
389.8 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
4729,55 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
393.8 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5276,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
592.0 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5706,70 грн