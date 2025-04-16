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Пейона (Peyona)
Пейона (Peyona)
Николаев
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
279.5 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5753,91
Экономия при брони:
-400,81 грн
5353,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
397.8 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
2156,72
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
402.8 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
4729,55
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5624,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5399,90
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
408.5 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5276,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
462.3 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5706,70
грн
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