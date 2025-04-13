Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5399,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5624,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
4729,55 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5276,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
2156,72 грн
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Мед-сервис
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
277.7 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5706,70 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
385.7 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5596,81
Экономия при брони: -243,71 грн
5353,10 грн