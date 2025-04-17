Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Пейона (Peyona)
Пейона (Peyona)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
111.4 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5706,70
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
194.4 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
4729,55
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
197.4 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5276,70
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5624,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5399,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
199.6 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
2156,72
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
477.4 км
Пейона раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Chiesi Farmaceutici
5753,91
Экономия при брони:
-400,81 грн
5353,10
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню