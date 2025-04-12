Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем

Как и другие офтальмологические препараты местного действия, тимолол абсорбируется системно. Поскольку тимолол является блокатором β-адренорецепторов, возможно развитие побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которые возникают при системном применении таких препаратов. Частота возникновения системных побочных реакций после местного применения офтальмологических препаратов ниже, чем при системном применении. Относительно снижения системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».

Нарушения со стороны сердечной системы

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например ишемическая болезнь сердца, вазоспастическая стенокардия/стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и артериальной гипотензией лечение блокаторами β-адренорецепторов следует серьёзно оценить и рассмотреть лечение другими препаратами. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно появления признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций. Из-за отрицательного влияния на проведение возбуждения препараты блокаторов β-адренорецепторов следует назначать с осторожностью пациентам с блокадой сердца I степени.

Нарушения со стороны сосудистой системы

Паицентов с тяжёлыми расстройствами и заболеваниями периферической сосудистой системы (такими как тяжёлые формы болезни Рейо или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.

Нарушения со стороны дыхательной системы

Сообщается про развитие реакций со стороны дыхательной системы, в том числе летальных вследствие бронхоспазма, у пациентов с астмой после применения некоторых офтальмологических препаратов блокаторов β-адренорецепторов.

Препарат Мардозия следует применять с осторожностью пациентам с лёгким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием лёгких и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Нарушения функции печени

Не исследовалось применение этого лекарственного средства пациентам с нарушением функции печени, и поэтому его следует с осторожностью назначать таким пациентам.

Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности

Как и другие офтальмологические препараты местного действия, это лекарственное средство может абсорбироваться системно.

Дорзоламид, как и сульфонамиды, содержит сульфонамидную группу. Поэтому побочные реакции, которые наблюдаются при системном применении сульфонамидных препаратов, могут возникать при местном применении, включая такие тяжёлые реакции как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При появлении признаков серьёзных реакций или реакций гиперчувствительности следует прекратить применение препарата.

При применении этого лекарственного средства наблюдались местные побочные реакции со стороны органа зрения, подобные реакциям при применении глазных капель дорзоламида гидрохлорида. При возникновении таких реакций следует рассмотреть вопрос о прекращении использования этого лекарственного средства.

При приёме блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией или тяжёлой аллергической реакцией на множественные аллергены в анамнезе могут быть более чувствительными к повторному влиянию таких аллергенов в случае анафилактических реакций и могут не поддаваться лечению обычной дозой адреналина.

Сопутствующая терапия

Влияние на внутриглазное давление или известные эффекты системных блокаторов β-адренорецепторов могут усиливаться при применении тимолола пациентами, которые уже получают системный блокаторы β-адренорецепторов. Следует тщательно наблюдать за ответом на лечение у таких пациентов. Применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Применение дорзоламида и пероральных ингибиторов карбоангидразы не рекомендуется.

Прекращение лечения

Как и при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекращать применение офтальмологических препаратов тимолола при необходимости отмены препарата пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Дополнительные эффекты блокаторов β-адренорецепторов

Гипогликемия/диабет

Блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, или пациентам с лабильным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии.

Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза. Резкое прекращение применения блокаторов β-адренорецепторов может привести к ухудшению симптоматики.

Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении гравис.

Заболевания роговицы

Офтальмологические препараты блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.

Офтальмологические препараты блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Анестезиолога необходимо уведомить о том, что пациент применяет тимолол.

Дополнительные эффекты ингибиторов карбоангидразы

Лечение пероральными ингибиторами карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-щелочного баланса, особенно у пациенов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-щелочного баланса при применении этого лекарственного средства не наблюдялось, изредка сообщается про развитие уролитиаза. Поскольку ингибитор карбоангидразы при местном применении абсорбируется системно, пациенты с мочекаменной болезнью в анамнезе могут иметь более высокий риск развития уролитиаза при применении препарата Мардозия.

Другие особенности

Лечение пациентов с острой закрытоугловой глаукомой требует применения других терапевтических средств в дополнение к препаратам, которые снижают глазное давление. Не исследовали применение этого лекарственного средства пациентам с острой закрытоугловой глаукомой.

При применении дорзоламида сообщалось про отёк роговицы и необратимую декомпенсацию роговицы у пациентов с уже существующими хроническими пороками роговицы и/или с внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Существует высокая вероятность возникновения отёка роговицы у пациентов с малым количество эндотелиальных клеток. Следует прибегать к мерам профилактики в случае назначения препарата Мардозия таким пациентам.

Про отслойку сосудистой оболочки глаза сообщали после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами (например тимолол, ацетазоламид).

Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщалось про снижение чувствительности к офтальмологическим препаратам тимолола малеата после длительного лечения у некоторых пациентов. Однако в клинических исследованиях, во время которых 164 пациента находились под врачебным присмотром в течение как минимум трёх лет, не наблюдалось существенных отличий для среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.

Использование контактных линз

Препарат Мардозия содержит консервант бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаз. Следует снять контактные линзы перед закапыванием препарата и подождать как минимум 15 минут перед тем, как снова их одеть. Известно, что бензалкония хлорид может обесцвечивать мягкие контактные линзы.