Мардозия (Mardozia)
Мардозия инструкция по применению
Состав
действующие вещества: дорзоламид, тимолол;
1 мл раствора содержит 20 мг дорзоламида (в виде дорзоламида гидрохлорида) и 5 мг тимолола (в виде тимолола малеата);
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), бензалкония хлорид, гидроксиэтилцелюлоза, натрия цитрат, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка вязкий, бесцветный водный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противоглаукомные препараты и миотические средства. Блокаторы бета-адренорецепторов. Тимолол, комбинации.
Код АТС S01E D51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В состав препарата входят два действующих вещества: дорзоламида гидрохлорид и тимолола малеат. Каждый из этих компонентов снижает повышенное внутриглазное давление путём снижения секреции внутриглазной жидкости, но с разными механизмами действия.
Дорзоламида гидрохлорид является мощным ингибитором карбоангидразы II типа. Ингибирование карбоангидразы в цилиарном отростке глаза приводит к снижению секреции внутриглазной жидкости за счёт замедления образования бикарбонатных ионов, что, в свою очередь, приводит к снижению транспортировки натрия и жидкости.
Тимолола малеат является неселективным блокатором β-адренергических рецепторов. Точный механизм действия тимолола, который проявляется в снижении внутриглазного давления, до сих пор неизвестен. Исследования с флуоресцеином и тонографические исследования свидетельствуют о том, что эффект тимолола обусловлен уменьшением секреции влаги. Кроме того, тимолол может усиливать отток влаги.
Сочетанное действие двух компонентов приводит к более выраженному снижению внутриглазного давления по сравнению с применением каждого компонента по отдельности.
После местного применения препарат Мардозия снижает внутриглазное давление независимо от того, связано ли его повышение с глаукомой. Повышенное внутриглазное давление играет значимую роль в патогенезе повреждения зрительного нерва и утраты полей зрения при глаукоме.
Препарат снижает внутриглазное давление без развития характерных для миотических средств побочных эффектов, таких как ночная слепота, спазм аккомодации, сужение зрачка.
Фармакокинетика.
Дорзоламида гадрохлорид
При местном применении дорзоламид проникает в системный кровоток. При длительном применении дорзоламид накапливается в эритроцитах в результате связывания с карбоангидразой IIтипа, поддерживая очень малые концентрации свободного действующего вещества в плазме крови. Вследствие метаболизма дорзоламид образует единый N-дезэтилированный метаболит, который менее выраженно блокирует карбоангидразу II типа в сравнении с исходным соединением, но также ингибирует менее активный изофермент CA-I. Метаболит также накапливается в эритроцитах, где связывается, главным образом, с карбоангидразой I типа. Приблизительно 33% дорзоламида связывается с белками плазмы крови. Дорзоламид выводится с мочой в неизменённом состоянии и в виде метаболита. После прекращения применения дорзоламид выводится нелинейно из эритроцитов, что сначала приводит к быстрому снижению концентрации с дальнейшей фазой медленного выведения с периодом полувыведения приблизительно 4 месяца.
Тимолола малеат
После местного глазного применения тимолол абсорбируется системно. Системная экспозиция тимолола определялась после местного применения офтальмологического 0,5% раствора 2 раза в сутки. Максимальная концентрация в плазме крови после применения утренней дозы составляла 0,46 нг/мл, а после применения вечерней дозы — 0,35 нг/мл.
Показания
Лечение повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугловой глаукомой или псевдоэксфолиативной глаукомой, у которых монотерапия с применением местных препаратов блокаторов β-адренорецепторов недостаточно эффективна.
Противопоказания
Препарат Мардозия противопоказан пациентам:
с реактивными заболеваниями дыхательных путей, в том числе бронхиальной астмой или бронхиальной астмой в анамнезе, или тяжёлым хроническим обструктивным заболеванием лёгких;
с синусовой брадикардией, синдромом слабости синусового узла, синоатриальной блокадой, атриовентрикулярной блокадой ІІ или ІІІ степени, которая не контролируется кардиостимулятором, выраженной сердечной недостаточностью, кардиогенным шоком;
с тяжёлым нарушением функции почек (клиренс креатинина CrCl < 30 мл/мин) или гиперхлоремическим ацидозом;
с повышенной чувствительностью к одному или обоим действующим веществам или к какому-либо из компонентов препарата;
в период беременности или кормления грудью.
Указанные выше противопоказания базируются на информации относительно отдельных активных компонентов и не являются специфическими для комбинации.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Специальных исследований взаимодействий препарата Мардозия и других лекарственных средств не проводили.
В клинических исследованиях препарат применяли одновременно с такими лекарственными средствами системного действия без признаков (без подтверждения) нежелательных взаисодействий препаратов: ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные средства (диуретики), нестероидные противовоспалительные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту, и гормоны (например эстроген, инсулин, тироксин).
Существует риск возникновения дополнительных эффектов, которые являются причиной артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии, если офтальмологический раствор блокаторов β-адренорецепторов применять одновременно с блокаторами кальциевых каналов для перорального применения, препаратами, которые способствуют исчерпанию катехоламина, или блокаторами β-адренорецепторов, антиаритмическими препаратами (включая амиодарон), гликозидами наперстянки, парасимпатомиметиками, гуанетидином, наркотическими средствами и ингибиторами моноаминоксидазы (МАО).
Сообщается про потенциирование системной бета-блокады (например снижение частоты сердечных сокращений, депрессия) при одновременном применении ингибиторов CYP2D6 (например хинидин, флуоксетин, пароксетин) и тимолола).
Хотя препарат сама по себе (как монотерапия) оказывает незначительное влияние или не влияет на размер зрачка глаза, иногда сообщали про мидриаз в результате одновременного применения офтальмологических препаратов блокаторов β-адренорецепторов и адреналина (эпинефрина).
Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать гипогликемический эффект противодиабетических препаратов.
Блокаторы β-адренорецепторов для перорального применения могут провоцировать развитие рикошетной артериальной гипертензии при отмене клофелина.
Особенности применения
Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем
Как и другие офтальмологические препараты местного действия, тимолол абсорбируется системно. Поскольку тимолол является блокатором β-адренорецепторов, возможно развитие побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которые возникают при системном применении таких препаратов. Частота возникновения системных побочных реакций после местного применения офтальмологических препаратов ниже, чем при системном применении. Относительно снижения системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».
Нарушения со стороны сердечной системы
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например ишемическая болезнь сердца, вазоспастическая стенокардия/стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и артериальной гипотензией лечение блокаторами β-адренорецепторов следует серьёзно оценить и рассмотреть лечение другими препаратами. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно появления признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций. Из-за отрицательного влияния на проведение возбуждения препараты блокаторов β-адренорецепторов следует назначать с осторожностью пациентам с блокадой сердца I степени.
Нарушения со стороны сосудистой системы
Паицентов с тяжёлыми расстройствами и заболеваниями периферической сосудистой системы (такими как тяжёлые формы болезни Рейо или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.
Нарушения со стороны дыхательной системы
Сообщается про развитие реакций со стороны дыхательной системы, в том числе летальных вследствие бронхоспазма, у пациентов с астмой после применения некоторых офтальмологических препаратов блокаторов β-адренорецепторов.
Препарат Мардозия следует применять с осторожностью пациентам с лёгким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием лёгких и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Нарушения функции печени
Не исследовалось применение этого лекарственного средства пациентам с нарушением функции печени, и поэтому его следует с осторожностью назначать таким пациентам.
Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности
Как и другие офтальмологические препараты местного действия, это лекарственное средство может абсорбироваться системно.
Дорзоламид, как и сульфонамиды, содержит сульфонамидную группу. Поэтому побочные реакции, которые наблюдаются при системном применении сульфонамидных препаратов, могут возникать при местном применении, включая такие тяжёлые реакции как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При появлении признаков серьёзных реакций или реакций гиперчувствительности следует прекратить применение препарата.
При применении этого лекарственного средства наблюдались местные побочные реакции со стороны органа зрения, подобные реакциям при применении глазных капель дорзоламида гидрохлорида. При возникновении таких реакций следует рассмотреть вопрос о прекращении использования этого лекарственного средства.
При приёме блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией или тяжёлой аллергической реакцией на множественные аллергены в анамнезе могут быть более чувствительными к повторному влиянию таких аллергенов в случае анафилактических реакций и могут не поддаваться лечению обычной дозой адреналина.
Сопутствующая терапия
Влияние на внутриглазное давление или известные эффекты системных блокаторов β-адренорецепторов могут усиливаться при применении тимолола пациентами, которые уже получают системный блокаторы β-адренорецепторов. Следует тщательно наблюдать за ответом на лечение у таких пациентов. Применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Применение дорзоламида и пероральных ингибиторов карбоангидразы не рекомендуется.
Прекращение лечения
Как и при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекращать применение офтальмологических препаратов тимолола при необходимости отмены препарата пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Дополнительные эффекты блокаторов β-адренорецепторов
Гипогликемия/диабет
Блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, или пациентам с лабильным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии.
Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза. Резкое прекращение применения блокаторов β-адренорецепторов может привести к ухудшению симптоматики.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении гравис.
Заболевания роговицы
Офтальмологические препараты блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.
Офтальмологические препараты блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Анестезиолога необходимо уведомить о том, что пациент применяет тимолол.
Дополнительные эффекты ингибиторов карбоангидразы
Лечение пероральными ингибиторами карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-щелочного баланса, особенно у пациенов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-щелочного баланса при применении этого лекарственного средства не наблюдялось, изредка сообщается про развитие уролитиаза. Поскольку ингибитор карбоангидразы при местном применении абсорбируется системно, пациенты с мочекаменной болезнью в анамнезе могут иметь более высокий риск развития уролитиаза при применении препарата Мардозия.
Другие особенности
Лечение пациентов с острой закрытоугловой глаукомой требует применения других терапевтических средств в дополнение к препаратам, которые снижают глазное давление. Не исследовали применение этого лекарственного средства пациентам с острой закрытоугловой глаукомой.
При применении дорзоламида сообщалось про отёк роговицы и необратимую декомпенсацию роговицы у пациентов с уже существующими хроническими пороками роговицы и/или с внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Существует высокая вероятность возникновения отёка роговицы у пациентов с малым количество эндотелиальных клеток. Следует прибегать к мерам профилактики в случае назначения препарата Мардозия таким пациентам.
Про отслойку сосудистой оболочки глаза сообщали после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами (например тимолол, ацетазоламид).
Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщалось про снижение чувствительности к офтальмологическим препаратам тимолола малеата после длительного лечения у некоторых пациентов. Однако в клинических исследованиях, во время которых 164 пациента находились под врачебным присмотром в течение как минимум трёх лет, не наблюдалось существенных отличий для среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.
Использование контактных линз
Препарат Мардозия содержит консервант бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаз. Следует снять контактные линзы перед закапыванием препарата и подождать как минимум 15 минут перед тем, как снова их одеть. Известно, что бензалкония хлорид может обесцвечивать мягкие контактные линзы.
Способ применения и дозы
Закапывать по 1 капле препарата в конъюнктивальный мешок пораженного (-ых) глаза (глаз) дважды в сутки.
Если одновременно используют другой местный офтальмологический препарат, интервал между закапыванием препарата Мардозия и другого лекарственного средства должен составлять как минимум 10 минут.
Пациенты должны вымыть руки перед применением препарата и избегать контакта наконечника капельницы с поверхностью глаза или веками. Для обеспечения правильной дозировки нельзя увеличивать отверстие наконечника капельницы.
Пациентов следует уведомить о том, что глазные растворы при несоответствующем обращении могут подлежать заражению распространёнными бактериями, которые, как известно, вызывают глазные инфекции. Применение заражённых растворов может привести к серьёзным поражениям глаза и дальнейшей утрате зрения.
Для уменьшения системной абсорбции с последующим уменьшением системного побочного действия и увеличением местной эффективности препарата после закапывания рекомендуется зажать носослёзный канал или закрыть веки на 2 минуты.
Дети
Не применять.
Побочные реакции
В клинических исследованиях применение комбинации дорзоламида/тимолола наблюдаемые побочные реакции соответствовали тем, про которые сообщали ранее при применении дорзоламида гидрохлорида и/или тимолола малеата.
Как и другие офтальмологические препараты, которые применяют местно, тимолол абсорбируется в системный кровоток. Это может вызывать нежелательное влияние, подобное тому, которое наблюдается при применении системных блокаторов β-адренорецепторов. Частота возникновения системных побочных реакций на препарат после местного офтальмологического применения более низкая, чем при системном введении.
Побочные реакции, которые наблюдались при проведении клинических исследований или во время пострегистрационных наблюдений применения комбинации дорзоламида/тимолола или отдельных её компонентов, приведены ниже по классам системных органов.
Со стороны иммунной системы
Глазные капли дорзоламида/тимолола: симптомы системных аллергических реакций, в том числе ангионевротический отёк, крапивница, локализованные или генерализованные высыпания, анафилактическая реакция, зуд**.
Со стороны обмена веществ и питания
Глазные капли тимолола малеата: гипогликемия**.
Психические расстройства
Глазные капли тимолола малеата: депрессия*, бессонница*, ночные кошмары*, потеря памяти.
Со стороны нервной системы
Глазные капли дорзоламида гидрохлорида: головная боль*, головокружение*, парестезия* (нарушение чувствительности кожи).
Глазные капли тимолола малеата: головная боль*, головокружение*, потеря сознания*, парестезия*, усиление признаков и симптомов миастении гравис, снижение полового влечения (либидо)*, геморрагический инсульт*, церебральная ишемия.
Со стороны органа зрения
Глазные капли дорзоламида/тимолола: жжение и покалывание, конъюнктивальная инъекция, нечёткость зрения, эрозия роговицы, зуд в глазу, слезотечение.
Глазные капли дорзоламида гижрохлорида: воспаление век*, раздражение век*, иридоциклит*, раздражение глаз, включая покраснение*, боль в глазах*, шелушение кожи век*, временная миопия (которая исчезает при прекращении лечения), отёк роговицы*, снижение внутриглазного давления*, отслойка сосудистой оболочки глаза (после фильтрационной хирургии), ощущение инородного тела в глазу*.
Глазные капли тимолола малеата: симптомы раздражения глаз, в том числе блефарит*, кератит*, снижение чувствительности роговицы, сухость глаз*, нарушения зрения, включая изменения рефракции (в некоторых случаях из-за отмены миотических средств)*, птоз, диплопия, отслойка сосудистой оболочки глаза после фильтрационной хирургии*, зуд**, слезотечение**, покраснение**, нечёткость зрения**, эрозия роговицы**.
Со стороны органа слуха и равновесия
Глазные капли тимолола малеата: звон в ушах*.
Со стороны сердца
Глазные капли тимолола малеата: брадикардия*, боль в грудной клетке*, ускоренное сердцебиение*, аритмия*, застойная сердечная недостаточность*, остановка сердца*, блокада сердца*, атриовентрикулярная блокада**, сердечная недостаточность**.
Глазные капли дорзоламида гидрохлорида: ускоренное сердцебиение*.
Со стороны сосудов
Глазные капли тимолола малеата: гипотензия*, хромота, феномен Рейно*, ощущение холода в кистях и стопах*.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Глазные капли дорзоламида/тимолола: синусит, одышка, дыхательная недостаточность, ринит, редко бронхоспазм.
Глазные капли дорзоламида гидрохлорида: носовое кровотечение*, одышка*.
Глазные капли тимолола малеата: затруднённое дыхание (одышка)*, бронхоспазм (преимущественно у пациентов с уже существующим бронхоспастическим заболеванием)*, дыхательная недостаточность, кашель*.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Глазные капли дорзоламида/тимолола: дисгевзия (изменение вкусовых ощущений).
Глазные капли дорзоламида гидрохлорида: тошнота*, диспепсия*, раздражение горла, сухость во рту*.
Глазные капли тимолола малеата: диарея, сухость во рту*, дисгевзия (изменение вкусовых ощущений)**, боль в животе**, рвота**.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Глазные капли дорзоламида/тимолола: контактный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Глазные капли дорзоламида гидрохлорида: высыпания*.
Глазные капли тимолола малеата: аллопеция*, псориатическое высыпание или обострение псориаза*, кожная сыпь**.
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани
Глазные капли тимолола малеата: системная красная волчанка, миалгия**.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Глазные капли дорзоламида/тимолола: уролитиаз.
Со стороны половых органов и молочных желез
Глазные капли тимолола малеата: болезнь Пейрони*, снижение полового влечения (либидо), половая дисфункция**.
Общие расстройства и нарушения в месте введения
Глазные капли дорзоламида гидрохлорида: астения/слабость*.
Глазные капли тимолола малеата: астения/слабость*.
* Эти побочные реакции также наблюдались при применении офтальмологического раствора дорзоламида/тимолола во время постмаркетинговых наблюдений.
** Дополнительные побочные реакции, которые наблюдались при применении офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов и которые, вероятно, могут возникать при применении препаратов дорзоламида/тимолола.
Срок годности
3 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Применять не более 28 дней после первого открытия флакона.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл раствора капель глазных во флаконах-капельницах, закрытых колпачками с контролем первого вскрытия. По 1 флакону-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фамар А.В.Е. (завод Алимос)/Famar A.V.E. (Alimos plant)
или
Фарматен С.А./Pharmathen S.A.