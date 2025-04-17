Киев
Мардозия (Mardozia)

Мардозия (Mardozia)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,40
Экономия при брони: -26,20 грн
383,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
358,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
397,47
Экономия при брони: -11,92 грн
385,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
364,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
411,10
Экономия при брони: -27,90 грн
383,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,30
Экономия при брони: -26,10 грн
383,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
417,84
Экономия при брони: -36,72 грн
381,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
411,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
344,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
406,71
Экономия при брони: -27,00 грн
379,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
349,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,30
Экономия при брони: -26,10 грн
383,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
357,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
399,67
Экономия при брони: -44,07 грн
355,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
411,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
350,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,48
Экономия при брони: -48,28 грн
361,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
358,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
410,71
Экономия при брони: -48,73 грн
361,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
358,00 грн
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