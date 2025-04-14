Киев
Мардозия (Mardozia)

Мардозия (Mardozia)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 294 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
347,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
369,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
376,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
336,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
413,03
Экономия при брони: -47,34 грн
365,69 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
394,80 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
370,90 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
370,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
400,72
Экономия при брони: -16,11 грн
384,61 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
348,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
402,13
Экономия при брони: -32,63 грн
369,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
369,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
403,59
Экономия при брони: -39,38 грн
364,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
405,70
Экономия при брони: -8,20 грн
397,50 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
370,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
353,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
369,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
406,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
411,88
Экономия при брони: -20,28 грн
391,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
365,80 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное