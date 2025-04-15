Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
385,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
400,32
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
414,12
Экономия при брони: -18,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
398,70
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
385,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
385,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
407,50
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
408,17
Экономия при брони: -13,65 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
405,10
Экономия при брони: -43,27 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
404,16
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
430,79
Экономия при брони: -54,86 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
399,28
Экономия при брони: -37,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
412,68
Экономия при брони: -50,70 грн