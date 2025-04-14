Харьков (адрес не указан)
Доступно в 372 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
398,71
Экономия при брони: -33,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
410,83
Экономия при брони: -31,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
402,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
410,80
Экономия при брони: -11,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,40
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,74
Экономия при брони: -27,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen