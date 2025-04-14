Киев
Мардозия (Mardozia)

Мардозия (Mardozia)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 372 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
348,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
342,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
398,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
366,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
398,71
Экономия при брони: -33,32 грн
365,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
346,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
351,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
410,83
Экономия при брони: -31,51 грн
379,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
402,00
Экономия при брони: -2,40 грн
399,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
347,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
410,80
Экономия при брони: -11,20 грн
399,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
346,99 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
364,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
364,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,40
Экономия при брони: -9,80 грн
399,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
368,16 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
340,08 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
360,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,74
Экономия при брони: -27,36 грн
382,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
379,85 грн
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