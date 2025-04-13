Киев
Мардозия (Mardozia)

Мардозия (Mardozia)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 842 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
341,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
370,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
356,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
366,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
356,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,40
Экономия при брони: -11,70 грн
397,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
411,60
Экономия при брони: -16,10 грн
395,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
374,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
371,23 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
443,11
Экономия при брони: -67,35 грн
375,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
405,14
Экономия при брони: -40,19 грн
364,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
335,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
345,67 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
443,11
Экономия при брони: -67,35 грн
375,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
360,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
373,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
406,64
Экономия при брони: -22,76 грн
383,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
409,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
373,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Мардозия капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
366,50 грн
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