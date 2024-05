Аллегра (INN — фексофенадин) ― препарат, в качестве действующего вещества содержащий фексофенадина гидрохлорид, широко применяемый в качестве симптоматичекой терапии аллергического ринита (АР) (таблетки 120 мг) и идиопатической крапивницы (таблетки 180 мг).

Фексофенадин является селективным неседативным антагонистом H 1 -рецепторов. В США он зарегистрирован в 2000 г. и в форме пероральной суспензии (доказана ее биоэквивалентность таблетированным и капсульным формам данного лекарственного средства) и одобрен FDA для симптоматической терапии сезонного аллергического ринита у детей в возрасте с 2 лет и хронической идиопатической крапивницы у детей в возрасте с 6 мес (2006 г.) (Axelrod D., Bielory L., 2008).

За последние несколько десятилетий распространенность аллергических заболеваний, в том числе АР и аллергической БА, значительно возросла. Такие симптомы, как зуд, чихание, ринорея и другие, вызванные аллергическими заболеваниями, обычно снижают качество жизни. Фактически миллионы людей страдают не только от физических симптомов, но и от психологичного дискомфорта и экономических трудностей, вызванных затратами на лечение и/или временной нетрудоспособностью. Антигистаминные препараты в настоящее время — наиболее распространенные лекарственные средства для облегчения симптомов аллергических заболеваний. Первое же их поколение сегодня применяется ограниченно ввиду побочных эффектов, включая гепатотоксичность, кардиотоксичность, седативные и антихолинергические эффекты и недостаточную селективность по отношению к H 1 -рецепторам. II поколение антигистаминных препаратов получило широкое распространение благодаря отсутствию выраженного седативного действия и более значительному и устойчивому терапевтическому эффекту по сравнению с антигистаминными препаратами I поколения. В то же время некоторые препараты II поколения, такие как терфенадин и астемизол, редко применяют из-за их очевидной кардиотоксичности. По химической структуре фексофенадин является активным метаболитом терфенадина. Это высокоселективный антагонист H 1 -рецепторов, обладающий выраженными антигистаминными свойствами. Кроме того, фексофенадин не проявляет кардиотоксичности и гепатотоксичности, поскольку только около 5% дозы фексофенадина метаболизируется в печени. Фексофенадин, который практически не проникает через ГЭБ, не оказывает угнетающего эффекта на функции ЦНС (Huang C. Z. Et al., 2019).

Аллегра: чем обусловлены клинические преимущества?

В результате исследований было установлено, что фексофенадин оказывает влияние на медиаторы воспаления, отличные от гистамина, снижает продукцию лейкотриенов (LTC4, LTD4, LTE4,), простагландинов (PGE2 и PGF2α), ингибирует ЦОГ-2, тромбоксан; ограничивает образование NO, снижает уровни провоспалительных цитокинов (ICAM-1, ELAM-1, VCAM-1, RANTES, I-TAC, MDC, TARC, MMP-2, MMP-9, триптазы), снижает адгезию эозинофилов, хемотаксиса и опсонизации частиц. Эти эффекты могут дополнительно облегчать симптомы острой аллергической реакции. Кроме того, была подтверждена эффективность фексофенадина в уменьшении выраженности симптомов АР и хронической идиопатической крапивницы(Axelrod D., Bielory L., 2008).

При изучении фармакокинетики фексофенадина у здоровых взрослых (n=24) выявлено, что уже через 48 ч после приема препарата, он не определяется в плазме крови. При этом с мочой выводится 7,6–11,8% препарата (Robbins D.K. еt al., 1998).

В другом исследовании (Russell Т. et al., 1998) зафиксировали схожую фармакокинетику у здоровых взрослых мужчин как для разовой дозы, так и при приеме фексофенадина 2 р/сут, при этом до 80% препарата выводилось с калом (Russell et al., 1998). Эти два исследования подтверждают, что большая часть препарата выводится через ЖКТ, преимущественно в неизмененном виде, и только около 10% ― через почки. Этот факт имеет важное значение для больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) и нарушением функции почек, так как, вероятно, не требуется коррекции дозы препарата у данной категории больных. Если же говорить о переносимости препарата, то он хорошо переносился в дозах, которые в 11 раз выше указанных в инструкции. Кроме того, в течение 28 дней применения препарата не отмечено развития толерантности к нему (Russell Т. et al., 1998).

Фексофенадин в исследованиях

АР является глобальной проблемой здравоохранения. Предположительно у 10–25% населения в мире отмечают АР. АР является причиной временной нетрудоспособности и может приводить к инвалидности. Основные симптомы АР включают заложенность носа, ринорею, зуд, чихание и неносовые симптомы, такие как жжение, зуд в глазах, их покраснение и слезотечение, а также зуд в ушах и небе. Эти симптомы могут значительно повлиять на качество жизни пациента и даже приводить к нарушению когнитивных функций и эмоционального состояния больных. Только в США затраты, связанные с АР, достигают 6 млрд дол. ежегодно (Mahatme M.S. еt al., 2016). Эффективность фексофенадина в лечении АР доказана во многих исследованиях (Axelrod D., Bielory L., 2008).

При изучении влияния фексофенадина на раннюю фазу аллергической реакции, вызванной назальным введением аллергена, было продемонстрировано, что данное лекарственное средство снижает проницаемость сосудов и, следовательно, отек и заложенность носа, насморк и чихание. В то же время выявлено, что хотя фексофенадин уменьшает выработку некоторых медиаторов острого аллергического ответа, он не предотвращает дегрануляции тучных клеток (Axelrod D., Bielory L., 2008).

Было проведено исследование, сравнивающее две различных терапевтических тактики в применении таблеток Аллегра. Пациенты с сезонным АР, обостряющимся во время распыления пыльцы кедра, были разделены на 2 группы. Пациенты 1-й группы (n=19) начали прием препарата до распыления пыльцы кедра. Пациенты 2-й группы (n=18) начали лечение после развития симптомов поллиноза (ринореи, чихания и др). В результате в отношении уменьшения чихания таблетки Аллегра продемонстрировали высокую эффективность у 90% пациентов в 1-й группе и у 78% во 2-й группе. Также общая удовлетворенность лечением была выше у пациентов в 1-й группе. Был зарегистрирован 1 случай легкого головокружения. Сонливости либо других побочных реакций не отмечено. Высказано предположение, что прием препарата до контакта с аллергеном или на ранней стадии обострения является более эффективным и позволяет лучше контролировать и даже предотвращать симптомы, чем его применение с момента появления выраженных симптомов (Miyabe S. et al., 2003).

При изучении безопасности и эффективности фексофенадина у детей с сезонным АР установлено, что по частоте проявления нежелательных реакций не выявлено отличий между исследуемой и группой контроля (плацебо). При этом наиболее частым побочным эффектом была головная боль, седативный же эффект не зарегистрирован. При этом фексофенадин значительно уменьшал выраженность таких симптомов, как чихание, ринорея, зуд в носу/рту/горле/ушах, заложенность носа и таких глазных симптомов, как покраснение конъюнктивы и зуд (Axelrod D., Bielory L., 2008).

Для более выраженного облегчения симптомов АР в случае неэффективности монотерапии фексофенадин можно применять сочетанно с другими препаратами, например монтелукастом. Такая комбинация является высокоэффективной благодаря взаимодополняющим эффектам этих лекарственных средств (Mahatme M.S. еt al., 2016).

В одном из исследований было изучено влияние фексофенадина на экспрессию воспалительных медиаторов кожи, а также его эффективность и переносимость при хронической идиопатической крапивнице. 180 мг фексофенадина вводили 1 р/сут в течение 4 нед. Кожу пациентов исследовали иммуногистохимически до начала и по завершении курса терапии. Была оценена экспрессия следующих медиаторов: молекулы адгезии (ICAM-1, ELAM-1, VCAM-1); протеазы тучных клеток (химазы и триптазы) и провоспалительные цитокины (IL-1-бета, IL-3, IL-6 и TNF-альфа). В большинстве случаев (88,2%) терапия оказалась клинически успешной; неблагоприятные реакции не зарегистрированы. Изначально в образцах кожи была выявлена значительная экспрессия молекул адгезии, триптазы, химазы и TNF-альфа по сравнению с контролем. После лечения фексофенадином зафиксировано значительное снижение экспрессии этих молекул, что свидетельствует о противовоспалительной активности фексофенадина (Vena G.A. еt al., 2002).

Все антигистаминные препараты I поколения и большинство антигистаминных препаратов II поколения вызывают кардиотоксические осложнения путем ингибирования мускаринового холинорецептора (M-ChR), который может регулировать частоту сердечных сокращений, сердечный ритм и сердечную мышцу. Фексофенадин же не удлиняет интервал Q–T и не вызывает аритмии, когда его применяют в качестве монотерапии или сочетанно с другими лекарственными средствами, такими как кетоконазол и эритромицин. Препарат не оказывает гепатотоксического действия. В целом фексофенадин хорошо переносился, обычно прекращают терапию из-за побочных реакций <5% пациентов, и его профиль безопасности приравнивается к плацебо (Huang C. Z. еt al., 2019).

Для оценки влияния препарата на реакцию водителя, принятие решения и время реакции в исследовании приняли участие 255 добровольцев (195 мужчин и 60 женщин). Добровольцы проходили стандартизированный расширенный тест по вождению BMW (на специальном треке, Претория, Южная Африка). Тест на принятие решений и скорость реакции ― Система тестирования Vienna (VTS) ― обеспечивает точное измерение скорости двигателя и скорости реакции человека. Респондент должен нажать указанную клавишу на панели ответа, когда появляются соответствующие изображения на экране. Психомоторный тест оценивался по среднему времени принятия решения, среднему времени реакции, ошибках принятия решения и ошибках реакции. После исходного тестирования тест повторяли через 2,6 ч после приема фексофенадина гидрохлорида (180 мг) или плацебо. После обработки результатов между группами, принимавшими фексофенадин и плацебо, не выявлено различий по времени реакции, скорости принятия решений и количеству допущенных ошибок, поведению водителя (Potter P.C. еt al., 2003).

Таким образом, данный препарат возможно применять у лиц, работа которых требует высокой скорости и точности реакций, в том числе водителей и операторов различных механизмов. В недавнем систематическом обзоре также подтверждено, что влияние фексофенадина на функции ЦНС сходно с таковым плацебо.

Фексофенадин был назван антигистаминным препаратом с наименее выраженным седативным действием среди всех представителей этой группы лекарственных средств, зарегистрированных в Японии (Isomura T. et al., 2014).

Исходя из того факта, что фексофенадин, вероятно, не оказывает седативного эффекта, консенсус экспертов в США рекомендовал Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) разрешить пилотам применять фексофенадин, если это необходимо (Huang C. Z. еt al., 2019).

Аллегра ― особенности применения

Апельсиновый, яблочный и грейпфрутовый соки снижают биодоступность фексофенадина (вероятно, вследствие преимущественного ингибирования опосредованного транспортом полипептидов переносчика органических анионов). Ингибиторы P-гликопротеина (кетоконазол, итраконазол, верапамил и эритромицин) ингибируют кишечную абсорбцию фексофенадина (Axelrod D., Bielory L., 2008). Не отмечено фармакологических взаимодействий Аллегры с омепразолом, в то же время не рекомендуется применение вместе с антацидами и сорбентами.

Заключение

Аллегра является эффективным противоаллергическим препаратом. Действующее вещество Аллегры ― фексофенадин ― представляет собой селективный антигистаминный препарат III поколения, который также оказывает противовоспалительное действие. Он быстро всасывается, облегчение симптомов наступает уже на протяжении 2 ч после приема препарата, обладает длительным эффектом, что позволяет принимать его 1 р/сут. Благодаря отсутствию угнетающего влияния на ЦНС он может применяться водителями и лицами, работа которых требует высокой точности и скорости реакций (Huang C. Z. еt al., 2019). Фексофенадин успешно применяется в терапии АР, а в дозе 180 мг 1 р/сут эффективно уменьшает выраженность симптомов хронической идиопатической крапивницы (Simpson К., Jarvis В., 2000).