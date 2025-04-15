Львов (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
176,19
Экономия при брони: -28,24 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
218,65
Экономия при брони: -28,72 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
163,60
Экономия при брони: -5,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50
Экономия при брони: -1,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
162,16
Экономия при брони: -23,48 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,79
Экономия при брони: -43,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
175,83
Экономия при брони: -27,91 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,91
Экономия при брони: -45,92 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
163,60
Экономия при брони: -5,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50
Экономия при брони: -1,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
163,60
Экономия при брони: -5,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина