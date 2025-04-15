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Аллегра® (Allegra®)

Аллегра® (Allegra®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 227 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
148,40 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
180,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
155,00 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
172,27 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
176,19
Экономия при брони: -28,24 грн
147,95 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
218,65
Экономия при брони: -28,72 грн
189,93 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
171,34 грн
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
177,79 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -8,40 грн
158,20 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
204,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
145,70 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
184,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
156,15 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
180,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
127,66 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
172,27 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
148,50 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
180,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -8,40 грн
158,20 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
204,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
163,60
Экономия при брони: -5,40 грн
158,20 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50
Экономия при брони: -1,50 грн
204,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
148,50 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
177,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
162,16
Экономия при брони: -23,48 грн
138,68 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,79
Экономия при брони: -43,54 грн
171,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
175,83
Экономия при брони: -27,91 грн
147,92 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,91
Экономия при брони: -45,92 грн
168,99 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
148,50 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
180,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -8,40 грн
158,20 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
204,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
163,60
Экономия при брони: -5,40 грн
158,20 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50
Экономия при брони: -1,50 грн
204,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
148,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
163,60
Экономия при брони: -5,40 грн
158,20 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,70 грн
204,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
145,90 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
183,10 грн
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