Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
173,84
Экономия при брони: -25,75 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
212,48
Экономия при брони: -23,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
165,70 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
162,84
Экономия при брони: -36,98 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
219,25
Экономия при брони: -41,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -7,70 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -7,70 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
165,70 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
158,87
Экономия при брони: -27,96 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,49
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,28
Экономия при брони: -17,97 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
219,55
Экономия при брони: -43,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
172,59
Экономия при брони: -23,35 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,18
Экономия при брони: -14,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
157,89
Экономия при брони: -27,34 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
212,29
Экономия при брони: -35,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
165,70 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
164,81
Экономия при брони: -10,35 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
216,49
Экономия при брони: -36,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
159,84
Экономия при брони: -5,38 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
212,13
Экономия при брони: -12,48 грн