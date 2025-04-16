Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
168,48
Экономия при брони: -30,44 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
212,92
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
175,10
Экономия при брони: -26,72 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,59
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
175,21
Экономия при брони: -25,78 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,16
Экономия при брони: -42,87 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
159,50
Экономия при брони: -10,07 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
216,58
Экономия при брони: -45,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
176,52
Экономия при брони: -32,14 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
219,06
Экономия при брони: -31,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
161,70
Экономия при брони: -18,50 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
217,45
Экономия при брони: -33,50 грн