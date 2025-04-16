Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
175,30
Экономия при брони: -26,26 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
203,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
174,28
Экономия при брони: -31,09 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
216,40
Экономия при брони: -14,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
172,18
Экономия при брони: -22,65 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
217,60
Экономия при брони: -31,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
161,23
Экономия при брони: -18,33 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
205,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
174,62
Экономия при брони: -31,72 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
216,69
Экономия при брони: -37,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
173,34
Экономия при брони: -30,44 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
211,87
Экономия при брони: -33,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
172,87
Экономия при брони: -29,81 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
214,53
Экономия при брони: -37,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
166,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Аллегра® 180 мг таблетки, покрытые оболочкой 180 мг блистер №10
Опелла Хелскеа Украина
206,70
Экономия при брони: -1,80 грн