Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)
Стомато-гель Здоровье инструкция по применению
Состав
действующие вещества: metronidazole, сhlorhexidine;
1 г геля содержит метронидазола бензоата в пересчете на метронидазол 10 мг, хлоргексидина диглюконатА 0,5 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер, сахарин натрия, ментол, натрия гидроксид, натрия эдетат (трилон Б), вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель для десен.
Основные физико-химические свойства: мягкий полупрозрачный гель белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства для местного применения в стоматологии.
Код АТС А01A В.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Противомикробный комбинированный препарат для комплексного лечения и профилактики некоторых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта.
Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов — метронидазола и хлоргексидина.
Метронидазол — производное нитроимидазола, оказывает противопротозойное и антибактериальное действие. Активный против анаэробных бактерий, вызывающих болезни пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella denticola, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, Borrelia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas spp. Минимальная ингибиторная концентрация (МИК50) метронидазола для анаэробных бактерий — ниже 1 мкг/мл.
Хлоргексидин — антисептик бактерицидного действия. Активен в отношении широкого круга вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов.
Фармакокинетика.
При местном применении (нанесение на десны) концентрация метронидазола в области десен значительно выше, чем при пероральном применении препарата, а уровень системной абсорбции метронидазола при местном применении значительно ниже, чем в случае перорального применения. Главным путем выведения метронидазола и его метаболитов являются почки. Снижена функция почек не изменяет фармакокинетику одной дозы метронидазола.
В случае проглатывания избытка хлоргексидина во время его местного применения в составе стоматологического геля из пищеварительного тракта абсорбируется около 1% дозы, попавшей в желудок. Хлоргексидин не кумулирует в организме и метаболизируется минимально.
Показания
Для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта:
- катаральный гипертрофический гингивит (острое и хроническое течение);
- острый язвенно-некротический гингивит (гингивит Венсана);
- генерализованный пародонтит (хронический и заостренный течение);
- травма слизистой оболочки полости рта, вызванная зубными протезами;
- альвеолит (воспаление лунки после удаления зуба).
Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к метронидазолу, хлоргексидину, а также к производным нитроимидазола и любых компонентов, входящих в состав препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При местном применении в рекомендованных дозах системного взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено. Однако следует с осторожностью назначать препарат с некоторыми лекарственными средствами.
Варфарин и другие кумариновые антикоагулянты. Метронидазол усиливает антикоагулянтное действие, что приводит к увеличению времени образования протромбина.
Дисульфирам. Одновременное применение усиливает токсичность препаратов, что может привести к развитию неврологических симптомов.
Фенобарбитал, фенитоин. При одновременном применении с метронидазолом снижается антимикробная активность последнего. Причина — ускоренный метаболизм метронидазола.
Циметидин. Подавляет метаболизм метронидазола, что может привести к повышению концентрации метронидазола в сыворотке крови.
Особенности применения
Избегать попадания геля в глаза. Применение препарата не заменяет гигиеническая чистка зубов. Во время применения препарата нельзя употреблять алкоголь, так как это может привести к возникновению спазмов желудка, тошноты, рвоты, головной боли и приливов крови к лицу.
Пропиленгликоль, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение кожи.
Способ применения и дозы
Местно, только для стоматологического применения.
Препарат применять после консультации с врачом-стоматологом.
Взрослым при воспалении десен (гингивит) препарат наносить на десны 2 раза в сутки. После нанесения геля в течение 30 минут нельзя полоскать рот, пить и принимать пищу. Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.
При пародонтите после снятия зубных отложений пародонтальные карманы обрабатывать препаратом, а также наносить его на десны. Продолжительность аппликации — 30 минут. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В дальнейшем аппликации препарата пациент делает самостоятельно. Гель наносить на участок десны 2 раза в сутки в течение 7–10 дней.
Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита наносить на десны 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. Профилактические курсы лечения проводить 2–3 раза в год.
Для лечения постэкстракционного альвеолита после удаления зуба лунку обрабатывать препаратом, в дальнейшем применять самостоятельно 2–3 раза в сутки в течение 7–10 дней.
Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита, при кровоточивости десен и неприятного запаха изо рта гель с помощью пальцевого массажа следует втирать в область десен в течение 2–3 минут, после втирания сплюнуть, рот не полоскать.
С целью профилактики обострений у пациентов с катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести проводить пальцевой массаж десен с препаратом в течение 2–3 минут утром и вечером после гигиенической чистки зубов, после процедуры следует воздержаться от полоскания рта и употребление жидкости в течение одного часа. Профилактические курсы лечения продолжительностью 2 недели проводить 2–3 раза в год.
Дети
Не рекомендуется.
Побочные реакции
При местном применении геля риск развития системных побочных эффектов незначительный, однако иногда могут наблюдаться реакции, описанные ниже.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек. Был описан один случай отека век как проявление ангионевротический реакции.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны органа зрения: при попадании геля на участок, близкого к глазам, может появиться слезотечение, сухость слизистой оболочки и непродолжительное покраснение.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: металлический привкус во рту, горький привкус во рту, тошнота, возможно появление налета в полости рта, на поверхности зубов и языка.
Реакции в месте применения: жжение в месте нанесения, раздражение в месте нанесения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 г в тубе в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.