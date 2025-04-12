Метронидазол, комбинации

Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)

Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
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от 53,00 грн
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Характеристики
Производитель
Здоровье Группа компаний
Форма выпуска
Гель для десен
Условия продажи
Без рецепта
Вес
20 г
ATC-группа
Регистрация
UA/13651/01/01 от 05.02.2019

Стомато-гель Здоровье инструкция по применению

Состав

действующие вещества: metronidazole, сhlorhexidine;

1 г геля содержит метронидазола бензоата в пересчете на метронидазол 10 мг, хлоргексидина диглюконатА 0,5 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер, сахарин натрия, ментол, натрия гидроксид, натрия эдетат (трилон Б), вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель для десен.

Основные физико-химические свойства: мягкий полупрозрачный гель белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства для местного применения в стоматологии.

Код АТС А01A В.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Противомикробный комбинированный препарат для комплексного лечения и профилактики некоторых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта.

Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов — метронидазола и хлоргексидина.

Метронидазол — производное нитроимидазола, оказывает противопротозойное и антибактериальное действие. Активный против анаэробных бактерий, вызывающих болезни пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella denticola, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, Borrelia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas spp. Минимальная ингибиторная концентрация (МИК50) метронидазола для анаэробных бактерий — ниже 1 мкг/мл.

Хлоргексидин — антисептик бактерицидного действия. Активен в отношении широкого круга вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов.

Фармакокинетика.

При местном применении (нанесение на десны) концентрация метронидазола в области десен значительно выше, чем при пероральном применении препарата, а уровень системной абсорбции метронидазола при местном применении значительно ниже, чем в случае перорального применения. Главным путем выведения метронидазола и его метаболитов являются почки. Снижена функция почек не изменяет фармакокинетику одной дозы метронидазола.

В случае проглатывания избытка хлоргексидина во время его местного применения в составе стоматологического геля из пищеварительного тракта абсорбируется около 1% дозы, попавшей в желудок. Хлоргексидин не кумулирует в организме и метаболизируется минимально.

Показания

Для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта:

  • катаральный гипертрофический гингивит (острое и хроническое течение);
  • острый язвенно-некротический гингивит (гингивит Венсана);
  • генерализованный пародонтит (хронический и заостренный течение);
  • травма слизистой оболочки полости рта, вызванная зубными протезами;
  • альвеолит (воспаление лунки после удаления зуба).

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к метронидазолу, хлоргексидину, а также к производным нитроимидазола и любых компонентов, входящих в состав препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При местном применении в рекомендованных дозах системного взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено. Однако следует с осторожностью назначать препарат с некоторыми лекарственными средствами.

Варфарин и другие кумариновые антикоагулянты. Метронидазол усиливает антикоагулянтное действие, что приводит к увеличению времени образования протромбина.

Дисульфирам. Одновременное применение усиливает токсичность препаратов, что может привести к развитию неврологических симптомов.

Фенобарбитал, фенитоин. При одновременном применении с метронидазолом снижается антимикробная активность последнего. Причина — ускоренный метаболизм метронидазола.

Циметидин. Подавляет метаболизм метронидазола, что может привести к повышению концентрации метронидазола в сыворотке крови.

Особенности применения

Избегать попадания геля в глаза. Применение препарата не заменяет гигиеническая чистка зубов. Во время применения препарата нельзя употреблять алкоголь, так как это может привести к возникновению спазмов желудка, тошноты, рвоты, головной боли и приливов крови к лицу.

Пропиленгликоль, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение кожи.

Способ применения и дозы

Местно, только для стоматологического применения.

Препарат применять после консультации с врачом-стоматологом.

Взрослым при воспалении десен (гингивит) препарат наносить на десны 2 раза в сутки. После нанесения геля в течение 30 минут нельзя полоскать рот, пить и принимать пищу. Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.

При пародонтите после снятия зубных отложений пародонтальные карманы обрабатывать препаратом, а также наносить его на десны. Продолжительность аппликации — 30 минут. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В дальнейшем аппликации препарата пациент делает самостоятельно. Гель наносить на участок десны 2 раза в сутки в течение 7–10 дней.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита наносить на десны 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. Профилактические курсы лечения проводить 2–3 раза в год.

Для лечения постэкстракционного альвеолита после удаления зуба лунку обрабатывать препаратом, в дальнейшем применять самостоятельно 2–3 раза в сутки в течение 7–10 дней.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита, при кровоточивости десен и неприятного запаха изо рта гель с помощью пальцевого массажа следует втирать в область десен в течение 2–3 минут, после втирания сплюнуть, рот не полоскать.

С целью профилактики обострений у пациентов с катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести проводить пальцевой массаж десен с препаратом в течение 2–3 минут утром и вечером после гигиенической чистки зубов, после процедуры следует воздержаться от полоскания рта и употребление жидкости в течение одного часа. Профилактические курсы лечения продолжительностью 2 недели проводить 2–3 раза в год.

Дети

Не рекомендуется.

Побочные реакции

При местном применении геля риск развития системных побочных эффектов незначительный, однако иногда могут наблюдаться реакции, описанные ниже.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек. Был описан один случай отека век как проявление ангионевротический реакции.

Со стороны нервной системы: головная боль.

Со стороны органа зрения: при попадании геля на участок, близкого к глазам, может появиться слезотечение, сухость слизистой оболочки и непродолжительное покраснение.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: металлический привкус во рту, горький привкус во рту, тошнота, возможно появление налета в полости рта, на поверхности зубов и языка.

Реакции в месте применения: жжение в месте нанесения, раздражение в месте нанесения.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г в тубе в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.