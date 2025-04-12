Местно, только для стоматологического применения.

Препарат применять после консультации с врачом-стоматологом.

Взрослым при воспалении десен (гингивит) препарат наносить на десны 2 раза в сутки. После нанесения геля в течение 30 минут нельзя полоскать рот, пить и принимать пищу. Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.

При пародонтите после снятия зубных отложений пародонтальные карманы обрабатывать препаратом, а также наносить его на десны. Продолжительность аппликации — 30 минут. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В дальнейшем аппликации препарата пациент делает самостоятельно. Гель наносить на участок десны 2 раза в сутки в течение 7–10 дней.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита наносить на десны 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. Профилактические курсы лечения проводить 2–3 раза в год.

Для лечения постэкстракционного альвеолита после удаления зуба лунку обрабатывать препаратом, в дальнейшем применять самостоятельно 2–3 раза в сутки в течение 7–10 дней.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита, при кровоточивости десен и неприятного запаха изо рта гель с помощью пальцевого массажа следует втирать в область десен в течение 2–3 минут, после втирания сплюнуть, рот не полоскать.

С целью профилактики обострений у пациентов с катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести проводить пальцевой массаж десен с препаратом в течение 2–3 минут утром и вечером после гигиенической чистки зубов, после процедуры следует воздержаться от полоскания рта и употребление жидкости в течение одного часа. Профилактические курсы лечения продолжительностью 2 недели проводить 2–3 раза в год.