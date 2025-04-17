Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
73,30
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
69,10
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -6,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
69,10
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Олимпийская, 10
114.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Каштановая, 7
121.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
73,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
121.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Радужная, 6
122.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
69,10
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Миропольская, 19
123.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
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Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
69,10
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
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Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
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123.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье