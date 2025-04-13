Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони: -4,48 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,40
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
5.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Ощад аптека
Киев, пл. Оболонская, 4
5.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 5
6.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
67,20
Экономия при брони: -4,40 грн