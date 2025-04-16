Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
29.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
26.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
49.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,90
Экономия при брони: -5,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн