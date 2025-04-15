Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Стрыйская, 51
4.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
67,20
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -12,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека бам
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
93.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Долина, ул. Грушевского Михаила, 12
96.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Героев Крут, 12
113.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,10
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Тернополь, ул. Лучаковского, 7-А
115.7 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
118.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
73,30
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Тернополь, просп. Злуки, 27-В
119.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 26-Д
120.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Тысменица, ул. Галицкая, 21-Б
120.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Тернополь, ул. Леси Украинки, 10
120.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
73,30
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Микулинцы, ул. 22-го Января, 5-А
124.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье