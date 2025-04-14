Стомато-гель Здоровье (Stomato-gel Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
69,40
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
60,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
60,10
Экономия при брони: -1,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
111.7 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
112.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
60,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
153.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.2 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 11-Б
251.6 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Стомато-гель Здоровье гель для десен туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн