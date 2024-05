Бронхостоп ― лекарственный препарат на растительной основе. Бронхостоп выпускается в форме пастилок, содержащих экстракт травы тимьяна (Thymi herba) и сиропа, в состав которого также входит экстракт корня алтея (Althaea radicis). Оба этих растения традиционно применяются в качестве отхаркивающего средства. Пастилки и сироп Бронхостоп могут применяться при различных заболеваниях органов дыхания для облегчения выведения мокроты, уменьшения кашля и облегчения дыхания благодаря тому, что составляющие экстрактов тимьяна обладают бронхолитическим эффектом, разжижают бронхиальный секрет и действуют на возбудителя инфекции. Корень алтея лекарственного проявляет отхаркивающий, противовоспалительный и обволакивающий эффект. Препарат разрешен к длительному применению и отпускается без рецепта.

Терапевтические эффекты пастилок и сиропа Бронхостоп обусловлены входящими в их состав экстрактами лекарственных трав.

Почему так важно лечить кашель?

Высокая распространенность ОРВИ объясняется высокой контагиозностью заболевания. Они быстро распространяются и охватывают значительную часть населения. Так, в Украине ежегодно переносит ОРВИ 20–35% населения (10–16 млн человек). Подсчитано, что экономический ущерб от респираторных инфекций, приводящих к временной утрате трудоспособности, составляет до 0,5 млрд грн в год. Кашель ― частый симптом ОРВИ, кроме того, кашлем сопровождаются такие осложнения, как ларингит, трахеит, бронхит, пневмония (Федорова О.А., 2014). Все это свидетельствует о необходимости эффективной терапии ОРВИ, в том числе симптоматической терапии кашля, как для сокращения длительности временной нетрудоспособности, так и для предупреждения хронизации инфекционно-воспалительного процесса. При этом именно кашель является симптомом ОРВИ, послужившим поводом для обращения к врачу. Кроме того, следует помнить о постинфекционном кашле, который может сохраняться длительное время уже после разрешения инфекционного процесса и доставляющий пациенту значительный дискомфорт (Бабушкина А.В., 2010). Бронхостоп благодаря возможности длительного применения может быть препаратом выбора.

Корень алтея лекарственного

Алтей лекарственный (Althaеa officinаlis) ― это многолетнее растение, обладающее мощным коротким и толстым разветвленным корнем с корневищем, который является основным лекарственным растительным сырьем (Мацку Я., 1981). Однако трава и цветки также используются в фитотерапии. Алтей произрастает в нашей стране преимущественно на сырых лугах, в оврагах, на берегах озер, рек и морском побережье (Пастушенков Л.В., 1989).

Корень алтея давно применяется во многих странах мира. Его препараты обладают отхаркивающими, обволакивающими и противовоспалительными свойствами, обусловленными химическим составом данного растения. Основные действующие вещества ― полисахариды (пентозаны и гексозаны), с которыми связывают его противовоспалительное действие, а также крахмал. Содержатся в корне данного растения и такие вещества, как аспарагин, альтеин, флавоноид кверцитин, бетаин, лецитин, фитостерин, пектин, витамины, различные масла и минеральные соли (Tavassoli P., Afshar A.S., 2018). Среди последних больше всего фосфатов (Турова А.Д., 1974).

Лекарственные растения, содержащие флавоноиды, вызывают большой интерес в современной медицине благодаря своей мощной биологической активности (Tavassoli P., Afshar A.S., 2018).

В фитотерапии и народной медицине экстракт корня алтея применяется внутрь, главным образом при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Так, его применяют при ларингитах и трахеитах, ОРВИ, а также при ангине, он показан при бронхите, для облегчения отхождения мокроты при пневмонии (Турова А.Д., 1974). Благодаря обволакивающему эффекту и способности увлажнять слизистую оболочку, корень алтея применяется при коклюше (Пастушенков Л.В., 1989).

Особый интерес вызывают иммуномодулирующие свойства растения. В исследованиях in vitro установлено, что действующие вещества, входящие в состав корня растения, обладают стимулирующим влиянием на моноциты человека (Федорова О.А., 2014).

Учитывая его противовоспалительное и обволакивающее действие, алтей применяется при заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся диареей. Что особенно важно, вязкость слизи, входящей в состав растения, повышается с повышением кислотности желудочного сока. Эта особенность применяется в терапии гастрита с повышенной кислотностью и язвенной болезни (Пастушенков Л.В., 1989). В народной медицине также рекомендуется наружное применение настоев и отваров алтея при экземе, псориазе, блефарите, в виде спринцеваний при вагинитах, проявляющихся обильными белями, внутрь для облегчения диареи при гастроэнтеритах и во многих других случаях. Также возможно применение в виде полосканий горла при ангине и фарингите (Мамчур Ф.І., 1984).

Трава тимьяна обыкновенного



Тимьян обыкновенный (Thуmusvulgаris) представляет собой полукустарник высотой до 0,5 м с прямостоячим стеблем и выраженным ароматом. Это растение произрастает в Украине и ценится не только как лекарственное растительное сырье, но и как хороший медонос, а также широко используется как пряность (Турова А.Д., 1974).

Тимьян обладает богатым составом биологически активных веществ. В его состав входит эфирное масло. Основными составляющими эфирного масла T. vulgaris являются тимол (23–60%), γ-терпинен (18–50%), карвакрол (2–8%) и линалоол (3–4%) (Satyal P. et al., 2016). В результате исследований было выявлено антибактериальное, противогрибковое и противовоспалительное действие эфирного масла данного растения. Этот факт объясняет применение T. vulgaris в медицине (Basch E. et al., 2004).

Кроме того, эфирное масло тимьяна обладает высокой антиоксидантной активностью (Gedikoğlu A. et al., 2019). Также в траве тимьяна выявлены такие вещества, как н-цимол, пинен, борнеол, кариофиллин. Также содержатся флавоноиды (апигенин, лютеолин), дубильные вещества, минеральные соли и горечи, урсоловая, олеаноловая, хинная, хлорогеновая и другие кислоты. Тимол является главным действующим веществом тимьяна, обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Таким образом, установлено, что он действует бактерицидно на патогенные грибы (а также на синтезируемые ими микотоксины) и бактерии (как грамотрицательные, так и грамположительное), в том числе устойчивые к антибиотикам (Ersilia A. et al., 2018).

В течение тысячелетий тимьян обыкновенный применялся для лечения алопеции, зубного налета, дерматофитных инфекций (Basch E. et al., 2004). Экстракт этого растения обладает отхаркивающим и противовоспалительным эффектами, которые важны при заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов (Турова А.Д., 1974).

Интерес представляет действие T. vulgaris на ЖКТ. Его экстракт оказывает спазмолитическое действие и повышает секрецию пищеварительных соков.

В народной же медицине и фитотерапии препараты тимьяна назначаются прежде всего при бронхите и заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, коклюше, а также в качестве вспомогательного средства при пневмонии. Также трава тимьяна применяется при диарее и метеоризме. Благодаря тому, что это растение обладает некоторым обезболивающим эффектом, в народной медицине он применяется для облегчения боли при радикулите и ишиасе (Пастушенков Л.В., 1989). В этом случае тимьян применяют для приготовления ванн, которые также эффективны и при ревматизме. Благодаря антисептическим и противовоспалительным свойствам, перевязочный материал, пропитанный жидкими лекарственными формами на основе тимьяна, применяются при пиодермии, фурункулезе, различных видах сыпи, сопровождающихся зудом (например диатезе), и для лечения воспаленных ран (Турова А.Д., 1974). Настои и отвары растения рекомендуются для полосканий полости рта при гингивитах и стоматитах (Пастушенков Л.В., 1989).

В одном из исследований было изучено действие тимьяна на Entamoeba histolytica. Согласно полученным результатам T. vulgaris эффективен против трофозоитов E. histolytica (Behnia M. et al., 2008).

Также существует ряд исследований, посвященных цитотоксическим эффектам тимьяна. Так, в исследовании in vitro выявлено его цитотоксическое и антипролиферативное действие на культуре лейкозных клеток. T. vulgaris представляет собой потенциальный цитостатический препарат для противоопухолевой терапии, однако требуются дальнейшие исследования in vitro и in vivo (Ayesh B.M. et al., 2014). В другом исследовании продемонстрирована выраженная противораковая активность T.vulgaris в экспериментальной модели рака молочной железы, а также на двух опухолевых клеточных линиях in vitro. Выявлены его проапоптотический, антипролиферативный, антиангиогенный, антиоксидантный эффекты. В частности, значительное влияние T. vulgaris на некоторые эпигенетические механизмы в канцерогенезе молочных желез требует дальнейшего изучения. В результате было установлено, что регулярное употребление тимьяна может снизить риск развития рака молочной железы. Однако выбор дозы и возможные побочные эффекты при длительном применении T.vulgaris у людей требуют дальнейшего изучения (Kubatka P. et al., 2019).

Особенности применения пастилок и сиропа Бронхостоп

Пастилки Бронхостоп применяются при кашле, связанном с простудными заболеваниями (ОРВИ). При их рассасывании происходит разжижение мокроты, благодаря этому облегчается ее откашливание и урежается кашель. Такое действие обусловлено эффектами входящего в их состав экстракта тимьяна. Они облегчают дыхание, а также благодаря антибактериальному эффекту экстракта тимьяна действуют на возбудителя ОРВИ. Основа пастилок ― натуральная камедь. Она способствует замедленному высвобождению активных компонентов пастилок, благодаря чему постепенно уменьшается выделение бронхиального секрета, раздражающего слизистые оболочки дыхательных путей. В то же время активизируется слюноток, следовательно, дополнительно увлажняется слизистая оболочка глотки и уменьшается ее раздражение. Пастилки Бронхостоп показаны для симптоматической терапии кашля при воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Сироп Бронхостоп содержит жидкий экстракт корня алтея и сухой экстракт травы тимьяна, традиционно применяемые в терапии заболеваний дыхательной системы. Вышеописанное действие эфирного масла и флавоноидов T. vulgaris дополняется эффектом полисахаридов, содержащихся в корне алтея. Последние реализуют противовоспалительный, смягчающий и обволакивающий эффекты, благодаря чему облегчается отхаркивание и снижается интенсивность кашля.

Сироп Бронхостоп является симптоматическим лекарственным средством для терапии инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания, сопровождающихся кашлем: при влажном кашле он облегчает откашливание мокроты, разжижает ее. При сухом кашле облегчение от применения данного препарата наступает за счет его смягчающего, обволакивающего эффектов и увлажнения слизистой оболочки глотки. Он может применяться как в монотерапии, так и в составе комплексной терапии.

Несмотря на то что в состав препарата входят действующие вещества растительного происхождения, препарат является безрецептурным, однако до применения пастилок или сиропа Бронхостоп следует проконсультироваться с врачом. Противопоказаниями к применению данного препарата является БА, детский возраст (дети в возрасте до 2 лет для сиропа и в возрасте до 6 лет для пастилок), ложный круп у ребенка в анамнезе. Лицам, склонным к аллергии, следует помнить, что Бронхостоп противопоказан при аллергии на сельдерей, пыльцу березы и растения семейства яснотковых, из-за возможности развития перекрестных реакций гиперчувствительности. Пастилки Бронхостоп не рекомендуется применять у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени и почек.

При применении сочетанно с другими лекарственными средствами препараты необходимо принимать с интервалом в 1 ч, так как экстракт корня алтея, входящий в состав препарата Бронхостоп, может нарушать их абсорбцию. Существует риск скопления мокроты в дыхательных путях и развития осложнений в случае одновременного приема препарата Бронхостоп и противокашлевых лекарственных средств (например кодеин).

Консерванты метил- и пропилпарабен, входящие в состав данного лекарственного средства, могут стать причиной аллергических реакций.

В случаях длительного, рецидивирующего кашля, особенно у детей раннего возраста, до терапии препаратом Бронхостоп следует пройти детальную диагностику для определения генеза кашля.

Содержащийся в составе сиропа ксилит может вызывать послабление стула. Содержание в составе пастилок сорбита и фруктозы следует принимать во внимание лицам с непереносимостью определенных сахаров.

Препарат не рекомендуется принимать в период беременности и кормления грудью из-за отсутствия исследований безопасности применения препарата у данной категории больных.

Вследствие превышения дозы сиропа Бронхостоп возможно развитие тошноты, рвоты, головной боли. Лечение симптоматическое, желудок промыть.

Бронхостоп ― препарат для лечения кашля, проявляющий комплексный терапевтический эффект, разрешенный для длительного применения.