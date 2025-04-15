Бронхостоп® (Bronchostop®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
322,00
Экономия при брони: -43,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
288,35
Экономия при брони: -76,35 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
340,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
283,87
Экономия при брони: -70,86 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
311,94
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
296,48
Экономия при брони: -13,47 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -48,00 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
286,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
308,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
286,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
308,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -48,00 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
295,93
Экономия при брони: -9,90 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
325,51
Экономия при брони: -10,89 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -52,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
287,25
Экономия при брони: -32,36 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
315,66
Экономия при брони: -47,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
282,91
Экономия при брони: -70,63 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
333,69
Экономия при брони: -70,44 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
286,21
Экономия при брони: -73,06 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
314,52
Экономия при брони: -45,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
283,13
Экономия при брони: -69,98 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
311,13
Экономия при брони: -42,38 грн