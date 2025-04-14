Бронхостоп® (Bronchostop®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 312 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
283,95
Экономия при брони: -11,26 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
312,39
Экономия при брони: -26,01 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
294,22
Экономия при брони: -19,05 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
322,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
302,84
Экономия при брони: -44,68 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
310,08
Экономия при брони: -37,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
287,71
Экономия при брони: -29,55 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
316,17
Экономия при брони: -43,57 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -43,30 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -46,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma