Бронхостоп® (Bronchostop®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -44,40 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -51,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,62
Экономия при брони: -9,62 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,68
Экономия при брони: -10,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -44,40 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
176,30
Экономия при брони: -25,95 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -51,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
261,15
Экономия при брони: -49,30 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
319,77
Экономия при брони: -73,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
288,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -51,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
288,40
Экономия при брони: -17,01 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
316,92
Экономия при брони: -18,47 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -44,40 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
176,30
Экономия при брони: -25,95 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
283,40
Экономия при брони: -71,55 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
311,43
Экономия при брони: -65,31 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
170,75
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
284,42
Экономия при брони: -72,75 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
312,66
Экономия при брони: -65,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
290,55
Экономия при брони: -78,70 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
319,29
Экономия при брони: -73,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma