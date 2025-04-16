Бронхостоп® (Bronchostop®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
283,68
Экономия при брони: -9,22 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
310,08
Экономия при брони: -20,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -51,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
287,96
Экономия при брони: -31,41 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
316,44
Экономия при брони: -33,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -51,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
309,26
Экономия при брони: -51,79 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
316,65
Экономия при брони: -34,41 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
291,40
Экономия при брони: -33,93 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
320,22
Экономия при брони: -37,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
352,60
Экономия при брони: -51,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
320,60
Экономия при брони: -49,00 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
176,30
Экономия при брони: -25,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
176,30
Экономия при брони: -25,85 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
290,31
Экономия при брони: -55,42 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
319,02
Экономия при брони: -59,59 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
288,18
Экономия при брони: -63,15 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
316,68
Экономия при брони: -52,47 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бронхостоп® сироп сироп флакон 120 мл №1
Kwizda Pharma
282,31
Экономия при брони: -57,28 грн
Бронхостоп® пастилки пастилки 59.5 мг блистер №20
Kwizda Pharma
311,49
Экономия при брони: -47,28 грн