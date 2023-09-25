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Активные вещества — “Т”ТИМЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ* (THYMUS SERPYLLUM*)

ТИМЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ* (THYMUS SERPYLLUM*) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Бронхостоп® пастилки пастилки, 59,5 мг, блистер, № 20; Kwizda Pharma
Бронхостоп® пастилки Пастилки, 59,5 мг, блистер, № 20 Kwizda Pharma
В 1107 аптеках
от 193,74 грн
Цены в аптеках
Чабреца трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Чабреца трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 465 аптеках
от 23,95 грн
Цены в аптеках
Чабреца трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Чабреца трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 338 аптеках
от 29,84 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: трава, пастилки.

собранные в фазу цветения и высушенные надземные части травы тимьяна (чабреца) обыкновенного содержат эфирное масло (до 1%), дубильные, горькие и другие биологически активные вещества. Применяют как отхаркивающее средство, а также как обезболивающее при радикулите и неврите.

острый и хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь; радикулит, неврит.
Пастилки. Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и выделением густой мокроты, связанные с простудой. Как средство для облегчения сухого кашля и смягчения раздражающего действия слизистой оболочки рта и глотки.

назначают внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки или в виде жидкого экстракта по 1 чайной ложке 3–4 раза в сутки. При радикулите и неврите отвар тимьяна применяют для лечебных ванн.
Пастилки. Применяют у взрослых и детей в возрасте старше 4 лет по 1 пастилке каждые 3–4 ч (4–6 раз в сутки). В случае необходимости дозу для взрослых и детей старше 12 лет можно увеличить до 2 пастилок за прием, применять одну за другой до полного рассасывания.

повышенная чувствительность.

возможны реакции повышенной чувствительности, включая анафилактический шок и отек Квинке, и тошноту.

лечение симптоматическое.