ТИМЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ* (THYMUS SERPYLLUM*) Действующее вещество
собранные в фазу цветения и высушенные надземные части травы тимьяна (чабреца) обыкновенного содержат эфирное масло (до 1%), дубильные, горькие и другие биологически активные вещества. Применяют как отхаркивающее средство, а также как обезболивающее при радикулите и неврите.
острый и хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь; радикулит, неврит.
Пастилки. Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и выделением густой мокроты, связанные с простудой. Как средство для облегчения сухого кашля и смягчения раздражающего действия слизистой оболочки рта и глотки.
назначают внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки или в виде жидкого экстракта по 1 чайной ложке 3–4 раза в сутки. При радикулите и неврите отвар тимьяна применяют для лечебных ванн.
Пастилки. Применяют у взрослых и детей в возрасте старше 4 лет по 1 пастилке каждые 3–4 ч (4–6 раз в сутки). В случае необходимости дозу для взрослых и детей старше 12 лет можно увеличить до 2 пастилок за прием, применять одну за другой до полного рассасывания.
повышенная чувствительность.
возможны реакции повышенной чувствительности, включая анафилактический шок и отек Квинке, и тошноту.
лечение симптоматическое.