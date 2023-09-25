назначают внутрь в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки или в виде жидкого экстракта по 1 чайной ложке 3–4 раза в сутки. При радикулите и неврите отвар тимьяна применяют для лечебных ванн.

Пастилки. Применяют у взрослых и детей в возрасте старше 4 лет по 1 пастилке каждые 3–4 ч (4–6 раз в сутки). В случае необходимости дозу для взрослых и детей старше 12 лет можно увеличить до 2 пастилок за прием, применять одну за другой до полного рассасывания.