Препарат содержит сахар, поэтому не рекомендуется больным сахарным диабетом.

При появлении одышки, лихорадки или гнойной мокроты следует обратиться за консультацией к врачу.

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Высокие дозы аскорбиновой кислоты усиливают выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней. Риск очень низкий у здоровых пациентов, особенно при применении аскорбиновой кислоты менее 1 г в сутки. При мочекаменной болезни и гипероксалурии суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г, учитывая питание и пищевые добавки.

При применении аскорбиновой кислоты в больших дозах необходим контроль функции почек. Пациентам с заболеваниями почек в анамнезе следует с осторожностью применять препарат, учитывая содержание витамина С в продуктах питания и пищевых добавках.

С осторожностью применять для лечения пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Не следует назначать витамин С в высоких дозах пациентам с повышением свертывания крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам.

Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.

Аскорбиновая кислота может влиять на результаты лабораторных исследований, например при определении содержания глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы.