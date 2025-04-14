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Сироп подорожника (Plantain syrup)
Сироп подорожника (Plantain syrup)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
73,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
73,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
299.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
73,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
342.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
347.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
70,10
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,08
Экономия при брони:
-9,08 грн
74,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
75,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
74,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
372.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
372.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
84,93
Экономия при брони:
-10,93 грн
74,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
74,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
391.3 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"
82,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
70,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
403.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони:
-2,43 грн
78,41
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
411.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони:
-2,43 грн
78,41
грн
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Undefined
Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
424.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони:
-2,31 грн
74,68
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
429.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони:
-2,31 грн
74,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
429.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
72,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
74,00
грн
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