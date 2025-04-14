Сироп подорожника (Plantain syrup)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
130.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
196.5 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
242.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,09
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
253.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
256.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
84,94
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
310.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
402.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
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Экономия при брони: -2,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
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Киев, ул. Заболотного Академика, 37
407.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
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Экономия при брони: -2,31 грн
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Закрыто
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Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
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Аптека 9-1-1
Закрыто
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Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
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