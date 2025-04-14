Сироп подорожника (Plantain syrup)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,08
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
78.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
84,93
Экономия при брони: -10,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
129.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
143.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
206.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -7,00 грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
379.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
381.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони: -2,31 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
383.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони: -2,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
384.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
386.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"