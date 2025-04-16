Сироп подорожника (Plantain syrup)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,08
Экономия при брони: -9,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
128.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
135.4 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
138.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
84,93
Экономия при брони: -10,93 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
144.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
202.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
206.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
320.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони: -24,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
337.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони: -2,43 грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
337.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони: -2,31 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
340.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
346.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони: -2,43 грн