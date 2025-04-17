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Сироп подорожника (Plantain syrup)
Сироп подорожника (Plantain syrup)
Чернигов
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
122.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони:
-2,43 грн
78,41
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони:
-2,43 грн
78,41
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Сироп подорожника сироп флакон 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
74,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
79,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
75,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
138.5 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони:
-2,31 грн
74,68
грн
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Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
143.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
76,99
Экономия при брони:
-2,31 грн
74,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
145.9 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
162.0 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони:
-2,43 грн
78,41
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
185.2 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
80,84
Экономия при брони:
-2,43 грн
78,41
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
205.7 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
289.6 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
73,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
304.3 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
311.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
83,10
Экономия при брони:
-24,90 грн
58,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
319.8 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
68,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
73,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
74,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
Сироп подорожника сироп банка 130 г №1
ООО "Тернофарм"
77,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
73,00
грн
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