Фармакодинамика.

Сигницеф — синтетический антибактериальный препарат широкого спектра действия, фторхинолон III поколения, S-энантиомер офлоксацина. Ингибирует бактериальные ферменты, необходимые для репликации, транскрипции, репарации и рекомбинации ДНК-топоизомеразы IV и ДНК-гиразы (Топоизомеразы II типа), предотвращая дальнейшее размножение бактерий. Активен в отношении аэробных грамположительных бактерий.

Спектром антибактериального действия — категории чувствительности и характеристики резистентности согласно требованиям EUCAST

Категория I: распространенные чувствительные виды Аэробные грамположительные микроорганизмы Staphylococcus aureus (MSSA)* Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Viridans group streptococci Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Escherichia coli Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Pseudomonas aeruginosa (Изоляты из общественных мест) Другие микроорганизмы Chlamydia trachomatis (При лечении больных хламидийным конъюнктивитом следует одновременно проводить системное противомикробное лечение) Категория II: виды, которые могут создавать проблемы из-за приобретенной резистентности Аэробные грамположительные микроорагнизмы Staphylococcus aureus (MRSA)** Staphylococcus epidermidis Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa (Изоляты из больниц)

* MSSA = штаммы Staphylococcus aureus, чувствительные к метициллину.

** MRSA = штаммы Staphylococcus aureus, резистентные к метициллину.

Данные по резистентности, представленные в таблице, основаны на результатах многоцентрового исследования по наблюдению (офтальмологическое исследование) распространенности резистентности в изолятах бактерий, взятых у больных с глазными инфекциями в Германии.

Микроорганизмы классифицировали как чувствительные к левофлоксацину на основании чувствительности, определенной in vitro, и концентрации в плазме после системной терапии. При местном применении были достигнуты высокие максимальные концентрации, чем определенные в плазме крови. Однако неизвестно, может ли кинетика препарата после местного применения в глаз изменить антибактериальное действие левофлоксацина и каким образом.

Перекрестная резистентность

Возможно возникновение перекрестной резистентности между флуорохинолонами. Единичная мутация не вызывает клинической резистентности, но множественные мутации обычно вызывают клиническую резистентность ко всем средствам класса флуорохинолонов. Изменения поринов внешней мембраны и системы оттока веществ могут иметь широкую специфичность к субстратам, быть направленными против нескольких классов антибактериальных средств и привести к возникновению множественной резистентности.

Минимально подавляющая концентрация для дифференциации чувствительной микрофлоры и с промежуточной чувствительностью от резистентной:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A, B, C, G: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные> 2 мг/л;

Streptococcus pneumoniae: чувствительные ≤ 2 мг/л, резистентные> 2 мг/л;

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные> 1 мг/л.

Остальные патогенные микроорганизмы: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные> 2 мг/л.

Фармакокинетика.

После применения левофлоксацин хорошо сохраняется в слезной пленке. Средние концентрации левофлоксацина в слезной пленке, измеренные через 4 и 6 часов после местного применения, составляли 17 мкг/мл и 6,6 мкг/мл соответственно. Через 4 часа после введения дозы у пяти из шести исследуемых добровольцев концентрации составили 2 мкг/мл и выше; у четырех из шести исследуемых добровольцев эта концентрация наблюдалась и через 6 часов после введения дозы.

Концентрацию левофлоксацина в плазме крови измеряли в 15 здоровых добровольцев в различные моменты времени в течение 15-дневного курса применения препарата. Средняя концентрация левофлоксацина в плазме крови через час после приема дозы варьировалась от 0,86 нг/мл в 1-й день до 2,05 нг/мл на 15-й день. Самая высокая максимальная концентрация левофлоксацина — 2,25 нг/мл — была зафиксирована на 4-й день после 2 дней приема каждые 2 часа (всего 8 доз в день).

Максимальные концентрации левофлоксацина возрастали от 0,94 нг/мл в 1-й день до 2,15 нг/мл на 15-й день, что в 1000 раз меньше, чем известные концентрации после стандартных доз при приеме левофлоксацина внутрь.

Концентрация левофлоксацина в плазме крови после применения в пораженный глаз до сих пор неизвестна.